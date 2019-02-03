В аэропорту "Домодедово" самолет укатился с места стоянки

3 февраля 2019 20:33 (UTC+04:00)

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту "Домодедово". Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Он добавил, что самолет сдвинулся "незначительно". Специалисты аэропорта оперативно вернули воздушное судно на место стоянки. Повреждений не произошло.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту в ночь с 1 на 2 февраля самолет Airbus A321 укатился без пилота, лайнер через междурядье совмещенного перрона выкатился на грунт.

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