При пожаре в здании на Никитском бульваре в Москве погибли два человека

4 февраля 2019 08:06 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре столицы, судьба одного остается неизвестной. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При пожаре погибли двое. Судьба еще одного выясняется", - сказал он журналистам.

Денисов добавил, что пожар на данный момент локализован на площади порядка 2 тыс. кв. м, произошло обрушение перекрытий на площади 400 кв. м. По его словам, пожар сопровождался хлопками аэрозолевых баллончиков.

Тушение сейчас продолжается. Создано 10 боевых участков для его ликвидации. "Угрозы соседним зданиям нет, предельно допустимая концентрация вредных веществ в норме", - сказал Денисов.

В результате пожара погибли два человека, трое пострадали, 42 спасены. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, тушение осложняется тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.

Дом 12 на Никитском бульваре был построен в 1912 году, относится к объектам культурного наследия. В доме расположены более 100 квартир.

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