Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений, заявил Лавров

6 марта 2019 22:18 (UTC+04:00)

Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений в связи с создаваемыми США угрозами безопасности России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нашу позицию в отношении того, как мы будем отвечать на постоянно создаваемые угрозы нашей безопасности при ведущей роли Соединенных Штатов, неоднократно излагал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы никогда не отказывались от консультаций, переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях. И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе, передававшиеся в письменном виде, остались без реакции. И, как вы знаете, президент сказал, что все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют - милости просим", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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