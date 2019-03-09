"Ростех" рассказал, как идет реализация сделки по поставке Турции С-400

Реализация сделки по поставке Турции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 идет гладко, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Это система, которую турецкие власти хотят, а мы хотим ее предоставить. И пока сделка идет гладко", - сказал он в интервью американскому изданию Defense News.

Кладов отметил, что "Ростех" при заключении сделок не оглядывается на отношение к этому других стран.

"Мы сотрудничаем с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, нравится это кому-то или нет. Это бизнес. Это просто деловые связи", - ответил он на вопрос, насколько часто компании приходится сталкиваться с тем, что США встают между ней и партнерами.

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