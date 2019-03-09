В РФ и Сирии заявили, что ситуация в лагере "Рукбан" ведет к гибели находящихся там детей

9 марта 2019 11:12 (UTC+04:00)

Катастрофическая гуманитарная ситуация в лагере беженцев "Рукбан", где сирийские граждане незаконно удерживаются подконтрольными США бандформированиями, не оставляет шансов для выживания находящихся там детей, говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в лагере продолжает оставаться катастрофической, его жители буквально выживают в тяжелейших условиях, ежедневно сталкиваясь с насилием со стороны боевиков. Больше всего страдают дети. Грудные младенцы, рожденные в условиях отсутствия питания и медицинской помощи, антисанитарии и инфекционных заболеваний, практически не имеют шансов выжить. По сообщениям родственников жителей лагеря, большая часть ежедневно погибающих в "Рукбане" - это дети в возрасте до двух лет", - говорится в заявлении.

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