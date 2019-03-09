Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево в багаже мину со взрывателем

9 марта 2019 17:09 (UTC+04:00)

Сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ, передает Trend.

Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ России, но и изнутри. "Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, - заявил собеседник агентства. - Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса".

Сотрудник американской дипмиссии, как информировали в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". "Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", - указали в министерстве.

"Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника".

На Смоленской площади также обратили внимание на то, что с учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, сотрудник американского посольства "просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно". "Значит, пошел на такой шаг сознательно", - заключили в МИД.

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