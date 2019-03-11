Россия и Сирия обвинили США в "колониальном мышлении" из-за лагеря "Рукбан"

Россия и Сирия обвинили США в "колониальном мышлении" из-за ситуации вокруг лагеря беженцев Рукбан, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Территорию вокруг Рукбана продолжают удерживать боевики, которых, как считают российские военные, курирует расположенный неподалеку военный гарнизон Штатов. В Рукбане тем временем, по оценке России и Сирии, происходит гуманитарная катастрофа.
"Вашингтон не заботит происходящая по его вине гуманитарная катастрофа в лагере, и он пытается переложить ответственность на Россию и Сирию. США выгодно как можно дольше удерживать лагерь временно перемещенных лиц под Эт-Танфом для обоснования своего незаконного присутствия на юге республики", - говорится в заявлении.
В Организации объединенных наций "сообщают о наличии в лагере "продуктового рабства", ранних браков, секс-бесчинств, воровства и насилия, голода и болезней, антисанитарии, а также острого недостатка питьевой воды", отмечается в документе.
Чтобы выйти из лагеря, по-прежнему надо заплатить 300 долларов, "что просто непосильно ни одному жителю".
"Многие факты подтверждаются спутниковыми снимками, на которых отчетливо видны по всему периметру Рукбана защитные заграждения, мощная стена и специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. Эти сооружения больше похожи на "загон"... А их [беженцев] так называемая свобода передвижения сравнима со свободой животных в клетке или вольере. Это вполне в духе колониального мышления американцев", - подчеркивается в заявлении.
В связи со сложившейся обстановкой, РФ и САР обратились к мировому сообществу с просьбой "инициировать на всех международных и внутригосударственных площадках обсуждение проблем лагеря".
"А американских партнеров призываем к немедленному и содержательному диалогу по выработке мер и конкретных решений для спасения находящихся, практически в гетто, насильственно лишенных свободы жителей лагеря. В качестве перового шага и акта доброй воли предлагаем совместными усилиями всех сторон немедленно эвакуировать из лагеря наиболее страдающую часть населения: больных, стариков, женщин и детей", - заключается в документе.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.