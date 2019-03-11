Россия и Сирия обвинили США в "колониальном мышлении" из-за лагеря "Рукбан"

Россия и Сирия обвинили США в "колониальном мышлении" из-за ситуации вокруг лагеря беженцев Рукбан, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов двух стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Территорию вокруг Рукбана продолжают удерживать боевики, которых, как считают российские военные, курирует расположенный неподалеку военный гарнизон Штатов. В Рукбане тем временем, по оценке России и Сирии, происходит гуманитарная катастрофа.

"Вашингтон не заботит происходящая по его вине гуманитарная катастрофа в лагере, и он пытается переложить ответственность на Россию и Сирию. США выгодно как можно дольше удерживать лагерь временно перемещенных лиц под Эт-Танфом для обоснования своего незаконного присутствия на юге республики", - говорится в заявлении.

В Организации объединенных наций "сообщают о наличии в лагере "продуктового рабства", ранних браков, секс-бесчинств, воровства и насилия, голода и болезней, антисанитарии, а также острого недостатка питьевой воды", отмечается в документе.