Россия и Китай подписали контракт на четвертую очередь Тяньваньской АЭС

Россия и Китай подписали генеральный контракт на строительство четвертой очереди (седьмой и восьмой блоки) Тяньваньской АЭС в КНР, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний АСЭ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Седьмого марта в Пекине между инжиниринговым дивизионом госкорпорации "Росатом" и предприятиями корпорации CNNC подписан генеральный контракт на блоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также контракт на технический проект на блоки 3 и 4 АЭС "Сюйдапу", - говорится в сообщении.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков 1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый - в конце октября 2018 года.

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