Россия и Китай подписали контракт на четвертую очередь Тяньваньской АЭС

11 марта 2019 16:54 (UTC+04:00)

Россия и Китай подписали генеральный контракт на строительство четвертой очереди (седьмой и восьмой блоки) Тяньваньской АЭС в КНР, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний АСЭ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Седьмого марта в Пекине между инжиниринговым дивизионом госкорпорации "Росатом" и предприятиями корпорации CNNC подписан генеральный контракт на блоки 7 и 8 Тяньваньской АЭС, а также контракт на технический проект на блоки 3 и 4 АЭС "Сюйдапу", - говорится в сообщении.

Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков 1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый - в конце октября 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан намерен открыть офисы в крупных портах
Бизнес 16:16
Целевой показатель дефицита госбюджета Китая на 2019 год является разумным - министр
Китай 15:59
Латвия возвела на границе с Россией 93-километровый забор с колючей проволокой
Европа 15:53
Эльмира Сулейманова обратилась к российскому омбудсмену в связи с азербайджанскими журналистами
Политика 14:09
Россия и Сирия обвинили США в "колониальном мышлении" из-за лагеря "Рукбан"
Россия 13:19
К 2020 году в Китае будет введен в эксплуатацию беспилотный поезд на магнитной подушке скоростью 200 км/ч
Китай 13:13
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии (ФОТО)
Политика 17:05
Пресс-секретарь Turkish Airlines о продаже компании
Турция 17:03
Баку посетит очередная торговая миссия Мексики
Бизнес 16:56
Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным учениям (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:47
Тяжелое ДТП в Сумгайыте: есть погибший и трое раненых
Происшествия 16:47
В Баку состоялась презентация книги «Афад Курбанов нашей тюркологии» (ФОТО)
Общество 16:45
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Европа 16:43
Турецкая компания займется развитием транспортной инфраструктуры столицы Узбекистана
Бизнес 16:41
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с учредителем Национального института рака Франции (ФОТО)
Политика 16:38