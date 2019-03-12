США намерены в 2020 году выделить $75 млн военной помощи Европе и Евразии

Американская администрация планирует ассигновать в 2020 финансовом году по линии Госдепартамента на программы военной помощи странам Европы и Евразии $75 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в проекте американского федерального бюджета на будущий финансовый год, направленном в понедельник Белым домом на рассмотрение Конгресса.

Как отмечается в справочных документах к проекту бюджета, подготовленных внешнеполитическим ведомством, в целом на программы военной помощи зарубежным союзникам и партнерам Вашингтон собирается выделить в следующем году $5,371 млрд. Это на $23,9 млн больше, чем в текущем финансовом году.

Львиная доля этих средств ($5,040 млрд), как и прежде, предназначена для союзников США на Ближнем Востоке.

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