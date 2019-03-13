Помпео обвинил Китай в использовании энергетики для усиления политического влияния в мире

13 марта 2019 05:21 (UTC+04:00)

Государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что Китай использует энергетику для расширения своего политического влияния в различных регионах мира. Такое мнение глава американской дипломатии выразил во вторник на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС,

"Незаконное строительство Китаем островов в международных водах - не просто вопрос безопасности. Блокируя доступ к разработке ресурсов в Южно-Китайском море, Китай препятствует доступу стран - членов АСЕАН к энергетическим ресурсам стоимостью более чем $2,5 трлн", - сказал он. По утверждению Помпео, США в отличие от Китая проводят ответственную политику, развивая партнерские отношения в сфере энергетики с государствами в регионе.

"Китай не играет по тем же правилам, что и мы, у него просто-напросто другие ценности. Это заметно во многих местах, в том числе в Африке, куда они часто привозят своих рабочих, создавая рабочие места для китайцев, а не для тех, кто занят в местной экономике", - утверждал госсекретарь. "Они ставят эти страны в такое положение, когда сделки становятся не коммерческими, а политическими. Все это направлено на то, чтобы нанести вред и расширить политическое влияние в стране, где они действуют", - убежден Помпео.

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