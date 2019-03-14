Российские и американские специалисты обсудят исследования Луны и Венеры

Российские и американские эксперты договорились встретиться в Москве в рамках двух рабочих групп в предстоящем октябре и весной следующего года по вопросам совместных программ исследования Венеры и Луны соответственно, рассказал журналистам глава РАН Александр Сергеев по итогам встреч в НАСА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Данная встреча прошла в ходе визита экспертов РАН в США. Ранее Российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве. Российская сторона в рамках переговоров о сотрудничестве с Национальной академией наук США предложила американской стороне создать рабочие группы по ряду направлений, было решено провести встречу как минимум двух групп - по Венере и Луне.
"Мы зафиксировали этот интерес и в ближайшее время по этим двум вопросам - по Луне и второй - продолжение миссии на Венеру, - по ним будут организованы две встречи - два мозговых штурма, это где-то недели на две. Соберутся специалисты американские и наши. Встречи будут в Москве. В октябре первая встреча будет по Венере. А где-то весной (2020 года - ред.) будет по Луне", - сказал он.
Сергеев пояснил, что необходимость координации программ по Луне связана с тем, что при столь далеких миссиях всегда встает вопрос возможности альтернативной транспортировки. "Это один из движущих мотивов, почему мы интересуемся совместными проектами", - подчеркнул он. По его словам, удалось договорится о сотрудничестве с США по аппарату "Луна 26". США оснастит его одним из "тактических приборов, который включает в себя лазерную систему, которая с помощью излучения может лоцировать поверхность Луны, смотреть на другие объекты, которые движутся по орбитам вокруг Луны".
"Здесь важен сам факт, что мы договорились о том, что мы делаем начинку для нашего спутника", - подчеркнул он.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году - орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году - посадочную станцию "Луна-27". "Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли. Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году - посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.
Также "НАСА говорит абсолютно открыто, что они заинтересованы в сотрудничестве в области системы навигации и контроля". "Если хотите, это лунная навигационная система, которая обеспечит лунную навигационную сетку", - добавил Сергеев.
Он отмечает, что большой интерес представляют и исследования воды на Луне, "потому что там в приполярных областях, которые меньше освещены солнцем, есть условия для существования замерзшей воды". "И это интересно, потому что с водой могут быть связаны различные биомолекулы. Но для того, чтобы их изучить, вы должны их аккуратно извлекать из поверхности, не разрушая их. Поэтому это должны быть специальные системы извлечения этих образцов и дальнейшей транспортировки на Землю", - поясняет он.
"Следующий момент, если мы хотим иметь обитаемые станции, мы должны разобраться, сможем ли мы использовать сам реголит, из которого состоит поверхность Луны, чтобы, преобразовав его, дальше строить из него какие-то сооружения, изолировать астронавтов от космического излучения", - рассказывает Сергеев.
Кроме того, ученые и эксперты "пришли к тому, что Луна - это прекрасное место для размещения оборудования, с помощью которого можно исследовать и космос, и смотреть на Землю... это тоже один из дополнительных плюсов в копилку, для чего нам нужны исследования Луны", подытожил он.
Обсуждения касалась и вопросов по совместным усилиям в области реализации проекта исследования Венеры. Сергеев отметил, что оценка России этого проекта была порядка 800 тысяч долларов. "Сегодня мы услышали (от НАСА) где-то около 1 миллиарда долларов. Сроки тоже пока расплывчатые - ориентировочно в районе 30-го года", - пояснил он.
"По прикидкам это будет совместная миссия. По-видимому, доставка будет российская, спускаемая платформа - тоже российская, спутник, летающий вокруг Венеры, - американский", - добавил он. В данном проекте планируется использовать прорывные технологии, которые позволят увеличить срок жизни оборудования в экстремальных условиях.
"Спускающая платформа "живет" достаточно долго, по масштабам наших предыдущих экспериментов - порядка 10-12 часов. А это очень много по экстремальным параметрам Венеры. Но при этом будет еще выброшено на поверхность Венеры достаточно много долгоживущих приборов, зондов, которые будут "жить" около двух месяцев", - рассказал Сергеев.
По его словам, также обсуждает вопрос вариантов американского беспилотника. "Или это будет что-то вроде самолета, который летает в плотных слоях атмосферы, или баллонный зонд, который за счет плавучести будет удерживаться там", - объяснил он.
"Но для того, чтобы идти по пути от бумажных проектов к вопросам, связанным с проверкой технологических возможностей, необходимо иметь программу совместных работ. И НАСА, и "Роскосмос" в принципе заинтересованы, чтобы эти планы не оставались на уровне эскизных проектов, а начали реализовываться в конкретные какие-то конкретные решения. Мы договорились (и это поддерживает Национальная американская академия наук), что мы продолжим эти работы, чтобы была уже какая-то конкретная оценка и по срокам, и по деньгам", - заключил Сергеев.
Миссия "Венера-Д" ("долгоживущая") планировалась к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара". Проект числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен. В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей двух стран.
В 2014 году после событий на Украине ее работа была приостановлена, а в 2015-м снова возобновлена. Планировалось, что к концу января нынешнего года должна быть завершена совместная проработка проекта.
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