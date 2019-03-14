Российские и американские специалисты обсудят исследования Луны и Венеры

"Здесь важен сам факт, что мы договорились о том, что мы делаем начинку для нашего спутника", - подчеркнул он.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", в 2023 году - орбитальный аппарат "Луна-26" и в 2024 году - посадочную станцию "Луна-27". "Луна-25" будет вести поиск водяного льда на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли. Орбитальный аппарат "Луна-26" должен провести картографирование и дистанционное изучение поверхности спутника Земли. Посадочная станция "Луна-27" должна взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить его. В 2027 году к Луне намечается запустить посадочную станцию "Луна-28" для возвращения на Землю криогенных проб грунта с южного полюса естественного спутника Земли, а в 2028 году - посадочную станцию "Луна-29" с луноходом.

Также "НАСА говорит абсолютно открыто, что они заинтересованы в сотрудничестве в области системы навигации и контроля". "Если хотите, это лунная навигационная система, которая обеспечит лунную навигационную сетку", - добавил Сергеев.