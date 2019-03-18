В одном из городов России поступили сообщения о минировании более 30 учреждений

18 марта 2019 10:13 (UTC+04:00)

Неизвестные в понедельник разослали письма с сообщениями о минировании в 31 учреждение Бийска Алтайского края России, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города, передает Trend.

По данным ведомства, письма поступили в школы, детские сады, городскую больницу № 1, колледж промышленных технологий, торговый центр.

"В некоторых школах отменили занятия - туда пришли сообщения повторно. Списки учреждений, получивших сообщения, переданы в полицию. В зданиях проводятся обследования специалистами-кинологами с собаками", - сказал собеседник агентства.

В полиции Бийска подтвердили информацию и сообщили о том, что в настоящий момент объекты проверяют кинологи.

Ложные угрозы о минировании 5 марта привели к эвакуации из двух организаций города около 200 человек.

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