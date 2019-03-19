Шойгу передал Асаду послание Путина

19 марта 2019 21:38 (UTC+04:00)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил по поручению президента Владимира Путина рабочую поездку в Дамаск и передал послание от главы российского государства президенту Сирии Башару Асаду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, "по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирийскую Арабскую Республику". "В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - сказали в ведомстве.

В Минобороны не озвучили содержание послания.

В министерстве добавили, что на переговорах с Асадом российский министр обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и постконфликтное урегулирование. Затрагивались темы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам проживания в Сирии, а также поставки гуманитарной помощи.

Как отметил на встрече с сирийским президентом Шойгу, слова которого приводят в ведомстве, в Сирии при поддержке РФ достигнуты значительные успехи в борьбе с международным терроризмом, прекращен его произвол и распространение. Также, по словам министра, удалось сохранить сирийское государство и создать условия для возвращения граждан к мирной жизни.

"Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса", - подчеркнул Шойгу.

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