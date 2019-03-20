Путин назвал лучший военный самолет в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет", — сказал Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Су-57 (ранее ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

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