Два российских истребителя вынудили бомбардировщик США удалиться от границы РФ

21 марта 2019 12:41 (UTC+04:00)

Два российских истребителя Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в четверг журналистам в Миноборны РФ.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

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