Лавров: действия НАТО нарушают принцип неделимости безопасности

Действия НАТО вблизи российских границ нарушают принцип неделимости безопасности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Большом Генеральном совете (парламенте) Сан-Марино, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не секрет, что обстановка на нашем общем континенте остается сложной. Мы видим, как продолжается курс на наращивание военно-политической активности НАТО, приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - отметил Лавров.

"Наблюдаем нарушение принципа неделимости безопасности, несмотря на то, что обязательства не укреплять свою безопасность за счет других были зафиксированы в принятых консенсусом на высшем уровне документах ОБСЕ и Совета Россия - НАТО", - сказал он.

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