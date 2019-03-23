Страшный пожар в России: есть погибшие

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме населенного пункта Таскино Каратузского района Красноярского края, звеном газодымозащитной службы под обрушившимися конструкциями сгоревшего дома обнаружено четверо погибших: мужчина, женщина и двое детей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило около 16:00, расстояние до места происшествия от пожарной части составляет 28 км. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем, горели надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Площадь пожара составила 192 кв. м. Позднее было установлено, что из горящего дома спасся 10-летний мальчик, который не пострадал.

На месте происшествия до полной ликвидации пожара работают пожарно-спасательные подразделения и следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину возгорания. К тушению привлекались 17 человек и семь единиц техники, включая 10 сотрудников МЧС.

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