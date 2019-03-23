В Москве 800 человек эвакуированы из ТЦ, есть угроза взрыва

23 марта 2019 21:07 (UTC+04:00)

Торговый центр "XL" эвакуирован после сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах, передает Trend.

"Из торгового центра "XL" на Дмитровском шоссе эвакуированы около 800 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание проверяют оперативные службы.

В последние несколько месяцев неизвестные разослали ряд сообщений по электронной почте с угрозами взрывов объектов инфраструктуры, бизнес-центров, магазинов, школ в Москве и Подмосковье. Все сообщения были проверены, они оказались ложными.

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