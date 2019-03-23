В Москве эвакуировали 2,6 человек из ТРЦ, есть угроза взрыва

23 марта 2019 21:36 (UTC+04:00)

Порядка 2,6 тысячи человек эвакуировали в субботу вечером из торгово-развлекательного центра "РИО" на северо-востоке Москвы после анонимной угрозы о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Trend.

"После получения сообщения с угрозой взрыва в ТРЦ "РИО" по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163, эвакуировали 2,6 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время кинологи проверяют все помещения торгово-развлекательного центра.

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