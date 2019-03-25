Трое российских военных погибли в Сирии

25 марта 2019 23:01 (UTC+04:00)

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

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