Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Их тела доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.