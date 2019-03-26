Что искали в Сети пассажиры поездов в 2018 году?

Пассажиры поездов в России в 2018 году чаще всего искали в интернете новости о чемпионате мира по футболу-2018 и президентским выборам, говорится в исследовании компании Incarnet, работающей в сфере высокоскоростного интернета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Исследование основано на данных анализа более 240 миллионов поисковых запросов, сделанных пассажирами поездов в 2018 году. Согласно ему, самыми популярными среди пассажиров площадками для поиска необходимой информации по-прежнему остаются Google (52%) и Яндекс (43%), еще 2,7% используют Mail.Ru, а остальными поисковиками пользуются порядка 2,3%.

"В среднем каждый пассажир поезда проводит в сети порядка 3 часов. Это время пользователи посвящают прослушиванию музыки (82,2%), просмотру фильмов (76,1%) и чтению новостей (70,4%), оформлению покупок (40,2%) и просмотру контента в социальных сетях (38,7%)", - говорится в документе (можно было дать больше одного ответа).

"Чаще всего в 2018 году в сети пассажиры искали информацию о чемпионате мира по футболу, в частности выясняли "Что такое Мондиаль?", узнавали расписание матчей чемпионата в Нижнем Новгороде и следили за матчем Россия-Хорватия. Футбольная лихорадка привлекла внимание пассажиров к Лиге наций УЕФА, которая также вошла в число самых популярных тем для поиска в интернете", - пишут авторы.

В дороге пассажиры часто отслеживали главные политические события и новости, например, информацию о кандидатах в президенты РФ, итогах голосования на сайте ЦИК. Также в топ запросов вошли: зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, катастрофа Ан-148 в Подмосковье, сообщается в исследовании.

На сегодняшний день в России обеспечено интернетом порядка 300 поездов дальнего следования, в частности, это "Сапсаны" и "Ласточки", отмечается там.

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