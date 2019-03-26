Пассажирский самолет повредил колесо при вылете

Пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Сила", который утром во вторник должен был вылететь из Улан-Удэ в Иркутск, повредил колесо при выруливании на взлетную полосу, сообщил ТАСС директор аэропорта "Байкал" Евгений Сивцов, передает Trend.

"При выруливании на взлетную полосу у пассажирского самолета L-410 авиакомпании "Сила" было повреждено колесо основной стойки. Самолет отбуксирован, полоса освобождена, пассажиры находятся в здании аэровокзала", - сказал Сивцов.

По информации "РЕН ТВ", в самолете находились 14 человек. Пострадавших нет.

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