"Аэрофлот" отменил рейсы из-за перевода полетов в новый аэропорт Стамбула

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. "Аэрофлот" также напоминает, что посадка на борт воздушного судна осуществляется в строгом соответствии со временем, указанным в посадочном талоне", - говорится в сообщении.

"Во избежание опозданий на рейсы, "Аэрофлот" просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за три часа до времени вылета, для прохождения регистрации и всех предполетных формальностей.