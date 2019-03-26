"Аэрофлот" отменил рейсы из-за перевода полетов в новый аэропорт Стамбула

26 марта 2019 12:56 (UTC+04:00)

Крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" скорректировал расписание полетов из-за перевода рейсов в новый аэропорт Стамбула, отменено 18 рейсов, сообщает компания. Об этом пишет РИА Новости.

"Аэрофлот" c 7 апреля 2019 года переводит все рейсы, прибывающие и вылетающие из Стамбула, в новый аэропорт Стамбула (İstanbul Yeni Havalimanı).

В связи с закрытием аэропорта имени Ататюрка, и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула "Аэрофлот" вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, 5 апреля отменены рейсы SU2130/2131, SU2136/2137, SU2132/2133, SU2138, SU2134;
6 апреля отменены рейсы SU2135, SU2130/2131, SU2136/2137, SU2132/2133, SU2138/2139;
7 апреля отменен рейс SU2139.
"Обращаем ваше внимание, что код аэропорта IST не изменится", - говорится в сообщении.
"Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.
Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность оформить вынужденный возврат или переоформить авиабилет без штрафов на три ближайшие даты без изменения класса обслуживания", - отметила компания.
"Аэрофлот" добавил, что прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам компании.
"Во избежание опозданий на рейсы, "Аэрофлот" просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за три часа до времени вылета, для прохождения регистрации и всех предполетных формальностей.
"Аэрофлот" также напоминает, что посадка на борт воздушного судна осуществляется в строгом соответствии со временем, указанным в посадочном талоне", - говорится в сообщении.

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