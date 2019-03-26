Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн стал членом Международной телеакадемии

Лауреатами International Emmy в разные годы становились, в частности, Жак-Ив Кусто, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Хелена Бонэм Картер, а также такие сериалы и программы, как "Черное зеркало" и Top Gear. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. Международная телеакадемия (The International Academy of Television Arts & Sciences) основана в 1969 году в Нью-Йорке.

На НТВ продюсер запустил ряд успешных проектов, таких как экранизация романа Алексея Толстого "Хождение по мукам", триллер "По ту сторону смерти", российская адаптация шведско-датского сериала Bron/Broen "Мост", военная драма с Владимиром Машковым "Медное солнце", сериалы "Невский", "Скорая помощь", "Динозавр", а также шоу "Секрет на миллион", "ДНК", международный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!", который проводится НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, и многие другие.