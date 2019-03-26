Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн стал членом Международной телеакадемии

26 марта 2019 16:22 (UTC+04:00)

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн стал академиком Международной телевизионной академии, ежегодно присуждающей премию "Эмми" лучшим телевизионным проектам за пределами США, сообщает пресс-служба телеканала. Об этом передает РИА Новости.

"Включение генерального продюсера НТВ в состав Международной телеакадемии открывает новый этап работы канала на международном уровне", - отмечается в сообщении.

В профессиональном багаже Вайнштейна более 350 телевизионных проектов.
На НТВ продюсер запустил ряд успешных проектов, таких как экранизация романа Алексея Толстого "Хождение по мукам", триллер "По ту сторону смерти", российская адаптация шведско-датского сериала Bron/Broen "Мост", военная драма с Владимиром Машковым "Медное солнце", сериалы "Невский", "Скорая помощь", "Динозавр", а также шоу "Секрет на миллион", "ДНК", международный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!", который проводится НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik, и многие другие.
Международная телеакадемия (The International Academy of Television Arts & Sciences) основана в 1969 году в Нью-Йорке.
Лауреатами International Emmy в разные годы становились, в частности, Жак-Ив Кусто, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Хелена Бонэм Картер, а также такие сериалы и программы, как "Черное зеркало" и Top Gear.

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