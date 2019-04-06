В московском аэропорту из-за сообщения о бомбе задержали рейс в Токио

Вылет пассажирского самолета в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о "минировании", сообщил в субботу РИА Новости представитель экстренных служб региона, передает Trend.

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио",- сказал собеседник агентства.

По его словам, вылет задержан для осмотра воздушного судна. Все пассажиры сейчас находятся в зале ожидания аэропорта.

Собеседник агентства уточнил, что на Boeing 787 из Москвы в Токио должны были вылететь 298 пассажиров.

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