Пожар в центре Москвы: погибли двое

7 апреля 2019 05:58 (UTC+04:00)

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС, передает Trend

"Поступило сообщение о загорании по адресу: Кропоткинский переулок, д.20, стр.1. Произошло возгорание в одной из квартир на 3-м этаже жилого дома на общей площади около 25 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 02:15 пожар был ликвидирован.

"В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарные спасли 4-х человек с вышележащих этажей. К сожалению, в результате пожара 2 человека погибли", - добавили в пресс-службе главка.

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