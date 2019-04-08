Около 5 тыс. га леса горят на Дальнем Востоке

Контролируемыми пожарами охвачено около 5 тыс. га леса на Дальнем Востоке, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На 00:00 мск 8 апреля 2019 года на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 4 942 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые сильные возгорания фиксируются в Магаданской области, где горит свыше 4 тыс. га, порядка 650 га горит в Амурской области, около 190 га - в Хабаровском крае, 100 га - в Забайкальском крае, пожар на 1 га действует также в Бурятии.

К борьбе с огнем в лесах привлечено почти 580 человек, задействовано 94 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении находятся девять воздушных судов. За минувшие сутки пожары были потушены на площади около 400 га.

По данным Авиалесоохраны, пожароопасный сезон открыт в 34 регионах России, особый противопожарный режим введен в одном районе Ставропольского края, одном районе Республики Тыва, в восьми районах Республики Хакасия, в 12 районах Амурской области, в одном районе Еврейской АО, в девяти районах Приморского края и восьми районах Хабаровского края.

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