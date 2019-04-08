Путин назвал переговоры с Эрдоганом конструктивными

8 апреля 2019 21:43 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивном ключе, но отметил, что "не надо думать, что они были благостными и мы нахваливали друг друга", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если вы думаете, что у нас все переговоры были благостными, что мы друг друга нахваливали и говорили о достижениях, то это не так. Это деловая встреча сегодня была. Конкретная деловая рабочая встреча. Например, мы спорили по вопросам обложения сборами нашей металлургической промышленности. Для нас турецкие партнеры подняли ставку на 2 - 2,5%, а для некоторых других стран понизили на 1,3%. Мы понимаем о чем речь, я просто вам говорю не все так благостно, турецкие партнеры борются за свои интересы, мы за свои", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

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