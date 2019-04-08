Путин оценил перспективы сотрудничества России и Турции в сфере ВТС

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил, что в военно-технической сфере у РФ и Турции есть перспективы для сотрудничества, страны могут выйти на совместное производство высокотехнологичной продукции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Путин отметил, что у двух стран огромный опыт в сотрудничестве в строительной сфере, в частности при участии турецких компаний строились объекты к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году и чемпионату мира по футболу летом 2018-го. Также по словам президента, у РФ и Турции есть отличные перспективы по сотрудничеству в химической и металлургической областях и так далее.

"Я уже не говорю про военно-техническое сотрудничество, это высокотехнологичное производство. Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники", - подчеркнул Путин.

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