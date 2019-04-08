Путин оценил перспективы сотрудничества России и Турции в сфере ВТС

8 апреля 2019 22:43 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров заявил, что в военно-технической сфере у РФ и Турции есть перспективы для сотрудничества, страны могут выйти на совместное производство высокотехнологичной продукции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Путин отметил, что у двух стран огромный опыт в сотрудничестве в строительной сфере, в частности при участии турецких компаний строились объекты к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году и чемпионату мира по футболу летом 2018-го. Также по словам президента, у РФ и Турции есть отличные перспективы по сотрудничеству в химической и металлургической областях и так далее.

"Я уже не говорю про военно-техническое сотрудничество, это высокотехнологичное производство. Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники", - подчеркнул Путин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган назвал покупку у России С-400 суверенным правом Турции
Турция 21:59
Путин назвал переговоры с Эрдоганом конструктивными
Россия 21:43
Путин и Эрдоган обсудили С-400
Россия 21:14
Путин: АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" послужат общеевропейской энергобезопасности
Энергетика 20:56
Эрдоган выразил надежду на переход Турции на нацвалюты в расчетах с Россией
Турция 20:07
Туристы из России имеют важное значение для Турции - Эрдоган
Туризм 18:55
Лента новостей
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Европа 23:45
На севере Австралии обнаружили неизвестную ученым колонию акул-нянек
В мире 23:33
Помпео: нападение Ирана на силы США на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий
США 23:24
Взрыв в Афганистане, погибли американские военные
Другие страны 23:13
В результате обстрела боевиков в Сирии погибли четверо мирных жителей
Арабские страны 23:10
В Азербайджане выдача разрешений на строительство будет полностью осуществляться онлайн
Бизнес 23:10
США объявят иранский КСИР террористической организацией (Обновлено)
США 22:27
Повар из Кении намерена провести у плиты 75 часов
В мире 22:17
Эрдоган назвал покупку у России С-400 суверенным правом Турции
Турция 21:59