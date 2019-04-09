Россия и Китай обсуждают возможность транзита по Северному морскому пути

9 апреля 2019 18:51 (UTC+04:00)

Россия обсуждает с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии возможность транзита по Северному морскому пути, сказал РИА Новости вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Международного арктического форума, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идет, в том числе, о транзите. Мы это обсуждаем и с китайскими партнерами, и партнерами из других стран Юго-Восточной Азии" - сказал Акимов, уточнив, что этим интересуются очень многие компании.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Петербурге 9-10 апреля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

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