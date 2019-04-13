Ученые помогут искать преступников по портретам на основе ДНК

Разработки ученых Российской академии наук помогут Следственному комитету РФ искать преступников, составляя их портрет по ДНК - это одно из направлений сотрудничества РАН и СК, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает Trend.

Председатель СК Александр Бастрыкин и президент РАН Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве. "Предметом соглашения является организация взаимодействия по вопросам научной, научно-технической, информационно-аналитической и экспертной деятельности", - сказала Петренко.

Среди направлений сотрудничества соглашением определено содействие в проведении фундаментальных научных исследований в интересах Следственного комитета; развитие научно-технологического потенциала в области оперативного и качественного расследования преступлений; формирование предложений по совершенствованию правового регулирования и ряд других.

В ходе совместной работы на ближайшее время уже определен ряд научных исследований, которые заинтересовали обе стороны, отметила Петренко.

Розыск по ДНК

"В первую очередь планируется разработка приборов и технологий для исследования ДНК человека. Работа в этом направлении позволит по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными поисковыми признаками. Например, ДНК-профиль неизвестного подозреваемого может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях. Наличие таких данных позволит ускорить процесс раскрытия преступления", - пояснила Петренко. Также предполагается создание ИТ-инфраструктуры для обработки получаемых массивов генетической информации.

"Одним из важных направлений работы СК России является поиск без вести пропавших лиц. Большую сложность представляет поиск тех, кто находится в лесу. СК России подключается к поискам на самых первых этапах, совместно с МЧС, МВД России и общественными организациями. Для этих целей также применяются беспилотные летательные аппараты, и для более эффективного их использования в целях обнаружения людей предлагается разработать специализированное оборудование", - отметила официальный представитель СК.

Следствию необходимо улучшить возможности обнаружения тел погибших в водной среде, добавила Петренко. "Планируются разработка специального прибора и возможное использование активно-импульсных оптических методов, позволяющих визуализировать объекты в воде", - сказала она.

По ее словам, для поиска предметов под землей будет продолжаться совершенствование георадаров, и в качестве одного из методов предлагается электрическая томография, которая активно используется при проведении археологических исследований.

"Перечисленная тематика научно-исследовательских работ по разработке криминалистической техники не исчерпывает всей нашей проблематики. Сотрудникам СК России и РАН предстоит исследование и многих других тем. Проведение запланированных исследований и их результаты поднимут развитие криминалистической техники в нашей стране на более высокий уровень и повысят эффективность следственной и судебно-экспертной работы", - резюмировала Петренко.

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