МЧС России посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При обнаружении признаков возгорания первым делом надо позвонить пожарным по стационарному телефону "01" или по мобильным "101" и "112".

В МЧС РФ рассказали, что пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и пожар станет сложнее потушить. Для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

Если запах дыма обнаружен в подъезде, надо по возможности найти очаг пожара и справиться с ним подручными средствами. Однако не следует выходить из квартиры, если дым в подъезде очень сильный. Щели входной двери и вентиляцию лучше заткнуть мокрыми тряпками, чтобы не отравиться продуктами горения. После этого можно прямо с балкона привлечь внимание прохожих криками о помощи, советуют спасатели.

При возгорании входной двери снаружи необходимо изнутри поливать ее водой до прибытия пожарных. Если пожар происходит внутри квартиры, надо попытаться потушить его подручными средствами, отключив при этом газ и электричество в щитке. Почувствовав, что сами не можете справиться с пожаром, немедленно покиньте здание, а если огонь отрезал путь на улицу, выйдете на балкон и громко просите о помощи.

Очень опасны пожары на балконах, отмечает МЧС. Огонь в таких случаях быстро распространяется на квартиры верхних этажей. Поэтому надо приложить все силы, чтобы потушить его как можно быстрее.

Если запах дыма застанет в лифте, необходимо нажать кнопку "Вызов" и сообщить о запахе диспетчеру. Лучше не останавливать движущийся лифт, а дождаться его остановки. Покинув кабину, следует заблокировать двери, чтобы никто не смог воспользоваться лифтом. При невозможности самому выйти из лифта в ожидании помощи надо закрыть нос и рот носовым платком или рукавами одежды.

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