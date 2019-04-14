Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

14 апреля 2019 09:27 (UTC+04:00)

Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в Facebook его коллега Александр Церюта.

Кадочников являлся автором книг и учебных фильмов, посвященных рукопашному бою. Его методике ведения боя были посвящены несколько документальных фильмов Министерства обороны СССР.

Он был награжден "Орденом Почета", а также благодарностью "За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству".

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