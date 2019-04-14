Кремль приветствует позицию Турции по С-400

14 апреля 2019 17:34 (UTC+04:00)

Кремль приветствует достаточно непримиримую позицию Анкары по С-400, несмотря на давление Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В принципе можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран. Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Эрдоган", - сказал он.

По словам Пескова, только такая линия поведения позволит свободно и суверенно строить диалог.

В среду Эрдоган отметил, что российские ЗРК могут поставить в Турцию до июля. Президент Турции подчеркнул, что другие государства не имеют права голоса в этом вопросе.

Поставки С-400 Турции

Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017-м Россия подтвердила, что стороны заключили контракт. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен.

Соединенные Штаты все еще пытаются не допустить поставок С-400 в Турцию. Вашингтон грозит санкциями и не раз заявлял, что намерен задержать или отменить процесс продажи собственных новейших самолетов F-35 Турции. Однако Анкара настаивает, что не откажется от планов закупить российские комплексы.

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