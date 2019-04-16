"Газпром" подтвердил данные о возобновлении закупок газа у Туркмении

16 апреля 2019 01:31 (UTC+04:00)

"Газпром" подтвердил возобновление закупок газа в Туркменистане, сообщили РИА Новости в компании, передает Trend.

Ранее 15 апреля туркменский новостной сайт "Ориент" со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана сообщил, что Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.

"В "Газпроме" подтвердили, что компания возобновила закупки газа в Туркмении", - сказали в компании.

Переговоры по возобновлению российских закупок туркменского газа стартовали в 2018 году, в качестве возможного срока их начала называлось 1 января 2019 года, однако этого не случилось. Тем не менее, в марте текущего года глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания намерена в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОБСЕ обсуждает в Ашхабаде вопросы безопасности Центральной Азии
Туркменистан 15 апреля 23:48
Туркменистан провел деловые переговоры с Францией
Туркменистан 15 апреля 23:47
Ашхабад с рабочим визитом посетит генсек ОБСЕ
Туркменистан 15 апреля 23:45
Туркменистан возобновил поставки газа в Россию
Туркменистан 15 апреля 21:18
"Росатом" привлек ВЭБ для сотрудничества в строительстве АЭС в Узбекистане
Бизнес 15 апреля 20:38
В Москве в преддверии визита Эмомали Рахмона проходит форум молодежи Таджикистана и России
Центральная Азия 15 апреля 15:11
Лента новостей
Французы поют молитвы на улицах в районе собора Парижской Богоматери
Европа 01:56
Огонь уничтожил две трети кровли собора Парижской Богоматери (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Европа 01:28
Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США
США 01:18
Премьер Франции: пожарные пытаются спасти "то, что можно" в соборе Нотр-Дам
Европа 00:53
Жителей острова Сите, где находится горящий собор Нотр-Дам, эвакуировали
Европа 00:41
При обстреле Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять сирийских военных
Арабские страны 00:33
Пакистан и МВФ согласовали пакет финансовой помощи на $6-8 млрд
Другие страны 00:18
Ватикан шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери
В мире 00:12
Генсек НАТО назвал душераздирающим зрелищем пожар в Нотр-Даме
Европа 15 апреля 23:59