"Газпром" подтвердил данные о возобновлении закупок газа у Туркмении

"Газпром" подтвердил возобновление закупок газа в Туркменистане, сообщили РИА Новости в компании, передает Trend.

Ранее 15 апреля туркменский новостной сайт "Ориент" со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана сообщил, что Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.

"В "Газпроме" подтвердили, что компания возобновила закупки газа в Туркмении", - сказали в компании.

Переговоры по возобновлению российских закупок туркменского газа стартовали в 2018 году, в качестве возможного срока их начала называлось 1 января 2019 года, однако этого не случилось. Тем не менее, в марте текущего года глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания намерена в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа.

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