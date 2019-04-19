В России в результате пожаров пострадали 17 человек

19 апреля 2019 23:50 (UTC+04:00)

В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, передает Trend.

"Пострадавших 17 человек, из них восемь госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожары ликвидированы в 11 из 14 населенных пунктов, из которых эвакуированы 108 человек.

"Причинами увеличения территории пожаров являются сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха", - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что от огня пострадали 12 населенных пунктов и 130 зданий, 77 человек были эвакуированы из районов бедствия.

Ведомство наращивает группировку спасателей в наиболее опасных районах Забайкалья. К 03.00 мск субботы в Читу прибудут два самолета-амфибии Бе-200. Всего к ликвидации пожаров на территории региона сейчас привлечены 307 человек и 54 единицы техники.

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