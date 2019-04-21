В России четыре рыбака провалились под лед и утонули

21 апреля 2019 14:24 (UTC+04:00)

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в Архангельской области, сообщает региональное ГУМЧС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ходе патрулирования около 10 утра в субботу инспекторы ГИМС обнаружили рыбацкие вещи, плавающие в полынье на озере и ведущую к ней колею от мотобуксировщика.

"После проведения дознания реконструкция событий выглядит примерно так. Рано утром четверо местных жителей отправились на рыбалку. Известно, что среди них было двое врачей Каргопольской ЦРБ, молодой человек 1989 года рождения. С рассветом они сели в сани и направились на лед озера Лаче при помощи мотобуксирощика. Все вместе они заехали в полынью, выбраться никто не смог", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время в Архангельской области действует запрет выхода на лед водоемов. Все водные объекты в области готовятся к разрушению льда, на ряде рек идет ледоход. Рыбалка на льду в настоящее время смертельно опасна.

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