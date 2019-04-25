Путин заявил об устойчивом и долгосрочном характере отношений с Китаем

25 апреля 2019 03:32 (UTC+04:00)

Отношения России и Китая носят устойчивый и долгосрочный характер, отвечая интересам двух народов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Путин подчеркнул, что благодаря кропотливой и успешной работе, которая велась последние 30 лет, у России и Китая сложились лучшие отношения за всю историю. Лидер РФ также подчеркнул, что два государства полностью нормализовали двусторонние связи, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также решили все чувствительные вопросы, включая пограничный.

"Дальнейшее углубление взаимодействия между двумя государствами носит неконъюнктурный, а потому устойчивый и долгосрочный характер. Это полностью отвечает интересам наших народов, задачам поддержания международной и региональной безопасности и стабильности", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в основе российско-китайского политического диалога лежат взаимное доверие и уважение, неизменный учёт подходов и позиций друг друга. "Налажены контакты на всех уровнях – от высшего до экспертного. В общей работе энергично участвуют парламенты, общественные организации и, конечно, деловые круги", - добавил он.

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