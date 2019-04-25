Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где в четверг состоится его первая полноформатная встреча с председателем госсовета Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ыном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Помимо того, что это первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, это ещё и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле нынешнего года.

Детали поездки Ким Чен Ына в Россию до последнего момента держали в секрете - из соображений безопасности. Официальное сообщение о дате и месте переговоров появилось всего за два дня до них - во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин встретится с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке.

Саммит Россия-КНДР пройдет на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. ДВФУ, построенный в 2012 году к саммиту АТЭС, является крупнейшим на Дальнем Востоке образовательным, исследовательским и инновационным центром.

Главы двух государств проведут встречу в четверг после полудня – в районе 13-14 часов по местному времени, то есть около 6-7 утра по Москве. Сначала они побеседуют тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Впрочем, ни подписания документов, ни совместного заявления лидеров по итогам переговоров не запланировано.

Стороны предполагают обсудить развитие двусторонних отношений и проблемы регионального сотрудничества, а в центре внимания этих переговоров, как ожидается, будет политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Японский телеканал NHK, ссылаясь на неназванного высокопоставленного российского чиновника, ранее сообщал, что на саммите во Владивостоке Россия может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров по ядерной проблеме. Они начались в 2003 году с участием КНДР, Южной Кореи, России, Китая, США и Японии, но были прерваны в 2008 году.

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