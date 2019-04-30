ДТП в России, более 20 пострадавших

Грузовой автомобиль "КамАЗ" и рейсовый автобус Yutong столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Число пострадавших выросло с 11 до 21. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области во вторник.

"Предварительно установлено, что на 423-м км автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем "КамАЗ", - сказал собеседник агентства. "В настоящий момент за медицинской помощью обратились 21 человек. У многих ушибы и порезы", - добавил он.

В Кромской центральной районной больнице сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. "Один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всеми занимаются медики", - сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе находились 54 пассажира. В региональном управлении МВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.

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