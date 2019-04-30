Путин и Эрдоган отметили важность плотной координации по ситуации в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали значимость плотной координации действий РФ и Турции по стабилизации в сирийской провинции Идлиб, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Акцентирована значимость дальнейшей плотной координации действий России и Турции по стабилизации в провинции Идлиб и необходимость принятия эффективных мер по подавлению террористических группировок", - говорится в сообщении.

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