Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим

3 мая 2019 00:34 (UTC+04:00)

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что все обстрелы были отражены, никто из российских военнослужащих не пострадал. Объекты авиабазы также не повреждены.

По его словам, попытку обстрелов предприняли боевики, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика.

Ранее Купчишин сообщил, что террористы за месяц двенадцать раз пытались обстрелять авиабазу с использованием реактивных систем залпового огня и дронов.

В октябре президент Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с участившимися попытками нападений на Хмеймим. По словам главы государства, российские военные наносила ответные удары по тем местам, откуда исходила угроза.

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