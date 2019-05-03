Москва выразила протест в связи с приговором Марии Бутиной

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с вынесением американским судом приговора Марии Бутиной, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

“В связи с неправомерным решением суда в Госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

"Дипломаты посольства посетили Марию Бутину. Несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, наша соотечественница стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения", - отметили в посольстве.

Суд в США 26 апреля приговорил гражданку РФ Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. 30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

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