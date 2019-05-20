У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Trend.
"Землетрясение произошло в понедельник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 40 километров в 46 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (Командорские острова)", - сказал представитель службы.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,2.
По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах полуострова не ощущалось.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.