У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

20 мая 2019 02:45 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Trend.

"Землетрясение произошло в понедельник рано утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 40 километров в 46 километрах северо-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (Командорские острова)", - сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,2.

По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах полуострова не ощущалось.

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