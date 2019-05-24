Россия планирует провести беспилотный полет корабля к Луне к 2028 году

24 мая 2019 01:09 (UTC+04:00)

Беспилотный полет перспективного российского космического корабля "Федерация" к Луне планируется на 2026-2028 годы, говорится в презентации главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, представленной в МГУ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"2026-2028: летные испытания", - говорится в презентации рядом с изображением корабля "Федерация" у Луны.

Ранее сообщалось, что первый испытательный полет "Федерации" запланирован на 2022 год. В 2023 году корабль должен был отправиться к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м - с экипажем на борту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российский аппарат просканирует недра Луны
Россия 23 мая 06:15
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны
В мире 21 мая 21:16
Ученые выяснили, как гипергравитация повлияет на жизнь космонавтов
В мире 20 мая 14:01
Одиннадцать частных компаний помогут НАСА вернуться на Луну
В мире 17 мая 15:14
NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны через 6-12 месяцев
В мире 17 мая 09:21
Китайский космический аппарат получил первые данные по составу лунной мантии
В мире 16 мая 13:50
Лента новостей
Глава МИД Ирана призвал страны мира противодействовать санкциям США
Политика 02:18
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Другие страны 01:22
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации мультипликационного фильма «Мой маленький принц» (ФОТО)
Общество 00:25
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии ифтара (ФОТО)
Общество 23 мая 23:51
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Европа 23 мая 23:31
Президент: Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам
Политика 23 мая 23:27
В Азербайджане определен порядок приема выпускников колледжей в вузы
Общество 23 мая 22:37
Азербайджан и Китай будут развивать взаимовыгодное сотрудничество (ФОТО)
Политика 23 мая 22:25
Комитет сената США согласовал 750-миллиардный оборонный бюджет
США 23 мая 22:23