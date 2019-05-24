Россия планирует провести беспилотный полет корабля к Луне к 2028 году

Беспилотный полет перспективного российского космического корабля "Федерация" к Луне планируется на 2026-2028 годы, говорится в презентации главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, представленной в МГУ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"2026-2028: летные испытания", - говорится в презентации рядом с изображением корабля "Федерация" у Луны.

Ранее сообщалось, что первый испытательный полет "Федерации" запланирован на 2022 год. В 2023 году корабль должен был отправиться к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м - с экипажем на борту.

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