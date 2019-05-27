Россия выполнит наблюдательный полет над США

27 мая 2019 02:50 (UTC+04:00)

Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет на самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США с 28 мая по 3 июня, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США... Наблюдательный полет будет выполняться в период с 28 мая по 3 июня с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо) с максимальной дальностью до 4,9 тысячи километров", - сообщает газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Добавляется, что в рамках этого же договора РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения над территорией Эстонии. Согласно данным газеты, он будет выполняться в период с 27 по 31 мая с аэродрома открытого неба Тарту. Уточняется, что максимальная дальность полета составит 800 километров.

"В период с 27 мая по 1 июня совместная миссия Канады, Великобритании и Чехии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Республика Беларусь и РФ на канадском самолете наблюдения C-130J с аэродрома Кубинка", - добавили в "Красной звезде".

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