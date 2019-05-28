Министр обороны России посетит с рабочим визитом Таджикистан

28 мая 2019 02:45 (UTC+04:00)

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана, передает Trend.

"Двадцать восьмого мая 2019 года состоится визит делегации Российской Федерации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу в Таджикистан", - сказали в внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, планируется, что в ходе визита Шойгу примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, намечены переговоры главы российского оборонного ведомства с таджикским коллегой Шерали Мирзо.

"На этих встречах планируется обсудить вопросы развития таджикско-российского военного и военно-технического сотрудничества", - добавили в департаменте.

В ходе визита Шойгу запланировано также посещение 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщает МИД.

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