Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.

"Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединенными Штатами и их арабскими союзниками", - отмечается в публикации.

Официального подтверждения этой информации нет.

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.

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