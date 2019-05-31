Bloomberg сообщило об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
"Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между Исламской Республикой и Соединенными Штатами и их арабскими союзниками", - отмечается в публикации.
Официального подтверждения этой информации нет.
С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.
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