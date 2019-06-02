Число пострадавших при взрыве в Росии возросло до 89

Количество обратившихся в медицинские учреждения в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, сообщает пресс-служба правительства региона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"По уточнённым данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Из них 44 - сотрудники завода, 45 - жители прилегающих территорий. 28 человек был доставлены на скорой, 61 человек обратились самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона Глеб Никитин, на данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших. 1 человек находится в тяжёлом состоянии, близком к среднему,15 в состоянии средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением.

"Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков - минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации", - отметил Никитин.

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