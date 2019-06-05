Путин и Си Цзиньпин обсудят КНДР, Иран и другие международные темы

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле 5 июня обсудят широкий круг актуальных тем международной повестки дня от денуклеариазции Северной Кореи до кризиса в Венесуэле. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии начала трехдневного государственного визита китайского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, программа визита председателя КНР продолжится в Санкт-Петербурге 6-7 июня, где тот станет главным гостем на мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ушаков уточнил, что запланированные на 5 июня контакты на высшем уровне пройдут в двух форматах: вначале беседа лидеров в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий. Эти комиссии возглавляют первый вице-премьер Антон Силуанов, а также вице-премьеры Юрий Трутнев, Максим Акимов, Дмитрий Козак и Татьяна Голикова. Также российская делегация будет включать в себя руководителей ряда отраслевых министерств и глав крупнейших компаний. В частности, речь идет о главе "Газпрома" Алексее Миллере, главе РФПИ Кирилле Дмитриеве, главе РЖД Олеге Белозерове, руководителе "Росатома" Алексее Лихачеве, руководителе "Новатэка" Леониде Михельсоне, главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине, главе "Роснефти" Игоре Сечине, руководителе "ВЭБа" Игоре Шувалове, а также Геннадии Тимченко.

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